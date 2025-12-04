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Un hombre amenazó a su exnovia con difundir un video íntimo en redes sociales. El hecho ocurrió en Araure, estado Portuguesa, la joven de 20 años lo denunció en la policía de ese estado.

El detenido quedó registrado en los archivos policiales como Willys Ramón Sánchez González. La joven lo señaló de acosarla como de chantajearla en las plataformas como Whatsapp y Facebook.

Amenazó a su exnovia con difundir un video íntimo

El hombre tenía en su poder un video en el que la fémina exponía sus partes. Amenazó con difundir el video y le dijo que se la iba a pagar, aseguró de igual manera, que el daño no solo sería para ella, también sería para la familia.

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Esto generó agitación además de nerviosismo en los familiares de la mujer. Es por ello que presentó la denuncia ante las autoridades y estos ubicaron a Sánchez en una zona cercana donde quedó detenido. Se le incautó el celular y quedó a la orden del Ministerio Público por el delito de acoso a una mujer.

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