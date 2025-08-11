Compartir

Un joven amenazó de muerte a unas personas con una escopeta y quedó detenido en Tocuyito, municipio Libertador, estado Carabobo. La información la dio a conocer la Policía Municipal de esa zona de la entidad en sus redes sociales.

‎El hecho ocurrió luego de recibir una llamada desde la Central de Operaciones Policiales, indicando que en el Sector Bendición de Dios Calle Popular; se encontraba un sujeto amenazando de muerte a unos ciudadanos con un arma de fuego.

Por lo que se conformo un comisión Policial. Al momento de llegar al lugar antes mencionado se logró dar con el padre de una de las víctimas quien nos indicó la dirección exacta del presunto victimario.

Ya en el lugar se logró visualizar a un sujeto quien poseía en sus manos un arma de fuego industrializada tipo escopeta. Este al presenciar la comisión Policial decidió emprender la veloz huida siendo alcanzado a pocos metros.

‎Una vez realizada la aprehensión el ciudadano le fue incautado, un arma de fuego tipo escopeta, de Fabricación Industrializada, con Empuñadura de Madera y seriales borrosos. Para luego ser trasladado al Centro de Coordinación Policial Libertador.

Dónde se informó al Ministerio Público vía telefónica sobre lo ocurrido, quienes solicitaron realizar los protocolos correspondientes al caso. La identidad del joven no fue revelado por el cuerpo policial de Libertador.

