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Los juegos amistosos de la Vinotinto de mayores ya tienen fecha, Venezuela jugará par de encuentros uno ante Australia y otro ante Canadá. El combinado nacional será dirigido de manera interina por Fernando Aristeguieta.

El próximo viernes 14 de noviembre será el primer amistoso de los dos que tendrá la selección. Este será contra Australia en el estadio Shell Energy de Houston, a las 10:30 de la noche hora de Venezuela.

Mientras que cuatro días después se vuelve a ver la cara con Canadá, selección que tuvo choques con Venezuela en la pasada Copa América. Ambos encuentros sirven para probar jugadores además de ir creando grupos para futuras contiendas.

Amistosos de la Vinotinto y los convocados

Porteros: José Contreras, Wuilker Faríñez, Miguel Silva, Cristopher Varela.

Defensas: Jon Aramburu, Ronald Hernández, Adrián Cova, Nahuel Ferraresi, Teo Quintero, Carlos Vivas, Ángel Azuaje, Adrián Palacios, Yordan Osorio, Alessandro Milani, Luis Balbo.

Mediocampistas: Jorge Yriate, Jesús Bueno, Daniel Pereira, Jefferson Caraballo, Carlos Faya, Telasco Segovia, Cristian Cásseres, Jefferson Savarino, Juan Pablo Añor, José Chávez, David Martínez, Gleiker Mendoza, Ender Echenique, Matías Lacava, Wikelman Carmona, Keiber Lamadrid.

Delanteros: Kevin Kelsy, Jesús Ramírez, Alejandro Marqués, Jovanny Bolívar.

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Cabe destacar que, jugadores como Jefferson Savarino (Botafogo), Jesús Bueno (Philadelphia Union) y Juan Pablo Añor (Volos NPS) se bajaron de la convocatoria, ya que estarán cumpliendo compromisos con sus respectivos clubes. Asimismo, Jon Aramburu y Jovanny Bolívar también se ausentarán por lesiones.

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