Compartir

El Parlamento nacional dio el visto bueno, por unanimidad, a el Proyecto de Ley de Amnistía en Venezuela este 2026. La misma es una iniciativa impulsada por el Ejecutivo nacional.

Ley de Amnistía Venezuela 2026

La presentación del texto estuvo a cargo del diputado Jorge Arreaza, quien subrayó que la medida responde a una propuesta de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Según Arreaza, el objetivo es consolidar la paz y superar la confrontación política mediante el respeto al Estado de Derecho.

Durante su intervención, el parlamentario comparó esta iniciativa con otros procesos históricos de amnistía en Venezuela, mencionando precedentes desde el siglo XIX hasta las medidas aplicadas por el expresidente Hugo Chávez.

¿Quiénes quedan fuera de este beneficio?

El proyecto de ley establece límites claros para su aplicación. Quedan explícitamente excluidos de los beneficios de esta amnistía quienes hayan cometido los siguientes delitos:

Violaciones graves a los derechos humanos.

Crímenes de lesa humanidad o de guerra.

Homicidio intencional y delitos de corrupción.

Tráfico de drogas y actos que comprometan la dignidad humana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por NOTICIAS 24 CARABOBO🇻🇪 (@noticias24_carabobo_)

Próximos pasos legislativos

Tras ser aprobada en primera discusión, la ley pasará a un proceso de consulta y revisión antes de su segunda discusión definitiva. El instrumento legal busca establecer mecanismos de coexistencia basados en la pluralidad política, sin que esto signifique —según el texto presentado— la impunidad en delitos graves.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Venezuela dejará de importar estos 5 alimentos para priorizar la producción nacional