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AN notifica al Poder Ciudadano instalación del periodo constitucional legislativo 2026-2031

By Redacción Noticias24Carabobo
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Poder Ciudadano periodo constitucional legislativo

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Una comisión especial de la Asamblea Nacional (AN), encabezada por el diputado Giuseppe Alessandrello (PSUV/Nva. Esparta), notificó al Poder Ciudadano el inicio del periodo constitucional legislativo 2026-2031.

La comisión fue recibida por el fiscal general de la República y presidente del Consejo Moral Repúblicano, Tarek William Saab; el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz; y el contralor general de la República, Gustavo Vizcaíno, en la sede el Ministerio Público, en Caracas.

El diputado Alessandrello indicó que esta notificación del inicio del periodo legislativo 2026-2031, y de la junta directiva para el periodo 2026, se sustenta en lo establecido en la Carta Magna.

De igual manera informó al Poder Ciudadano la continuidad del trabajo legislativo, para elevar el derecho, las garantías y mejorar el bienestar del pueblo, «proteger al pueblo, garantizar la paz a través de las funciones legislativas de la Asamblea”, subrayó el parlamentario.

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