La abogada Ana Acevedo consultora jurídica del Sistema Unificado de Atención Farmacéutica (SUAF); informó que el sector farmacéutico tradicional venezolano durante 14 años se llevó 90 mil millones de dólares del Estado venezolano.

Acevedo aseguró, que cada año dicho sector recibía 7 mil millones de dólares. Resaltó, que mediante el Plan Nacional de Atención de Personas en Situación de Cama y Adultos Mayores; se han realizado desde el mes de junio hasta agosto de 2023, 682 despliegues atendiendo en los 24 estados del territorio nacional, 141 municipios, 211 parroquias y 775 comunidades del país.

En una entrevista resaltó que es necesario definir lo que es el Sistema Unificado de Atención Farmacéutica (SUAF). Este es un sistema de carácter social, autosustentable, constituido por un conjunto de alianzas estratégicas con el estado venezolano; que nace en el momento de más crudo ataque, de mayor desabastecimiento y de mayores dificultades del país en el tema de los medicamentos.

Indicó que el SUAF es una organización de carácter social, privada, que trabaja exclusivamente en alianza estratégica.

Indicó que este sector durante 14 años extrajo cada año 7 mil millones de dólares y aún así vendía a ese mismo Estado cada medicamento en 12.30$; “imagínate un medicamento que actualmente a través de las farmacias SUAF en alianza con el gobierno revolucionario. Por ejemplo un acetaminofén o un losartán cuestan 0,50$ o 1$ respectivamente son precios extremadamente exorbitante, exagerados que no tienen ningún tipo de justificación”, dijo.

Ana Acevedo del SUAF dio más datos de importancia

Actualmente, este Sistema SUAF ha garantizado el abastecimiento pleno de medicamentos a precios justos e incluso gratuitos en todo el territorio nacional; dijo que están en los 24 estados e incluso en el territorio insular Francisco de Miranda.

Explicó que no se trata de abaratar los costos, se trata de venderlo a precio justo de no especular, de no jugar con los intereses del país. De no ver a la gente como cliente sino como ser humano, que es como lo vemos nosotros; como un compatriota, como un sujeto pleno de derechos.

Resaltó que el estado venezolano través de Cadivi, otorgó al tradicional sector farmacéutico más de 90 mil millones de dólares durante 14 años, creo que eso es suficiente evidencia para comprobar que el problema de las mafias que integran al centro el farmacéutico.

“Fíjate, tengo un ejemplo de un laboratorio venezolano cuyo costo de su infraestructura, no supera los 15 millones de dólares; y sus capacidades instaladas o productivas no exceden de los 2 millones de tratamiento mensuales y aún así extrajo al Estado venezolano más de 900 millones de dólares, cosa que no tiene sentido. Porque si su infraestructura no supera los 15 millones de dólares, su capacidad productiva no supera los dos millones de dólares, ¿cómo es posible que extraigan del estado 900 millones de dólares? esto es totalmente absurdo desde cualquier punto de vista”.

Comentó que el objetivo indiscutiblemente es la paz y la estabilidad nacional. “El objetivo, es la sensibilidad de todos los sectores y que todos estos sectores puedan reflexionar y sumarse a los esfuerzos que están realizando el gobierno revolucionario”.

Actualmente el gobierno revolucionario a través del SUAF está garantizando el acceso a medicamentos a más de 5 millones 100 mil venezolanos. Cada mes permanentemente, sin ningún de problema, al contrario con muchísima satisfacción, dijo Acevedo.

