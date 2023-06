Compartir

Anarquía e irrespeto es lo que vemos los ciudadanos, en las avenidas y calles del municipio San Diego, Estado Carabobo, y es que caminar tranquilamente se ha convertido en un desafío para lo que cumplimos las normas.

“Ignorantia Juris non excusat“ reza el código civil de Venezuela, que en otras palabras sería la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento, por esa razón, no podemos excusarnos detrás de la ignorancia para no cumplir con las normas de tránsito.

Durante el tiempo recorrido por la avenida Don Julio Centeno, en San Diego, se aprecian demasiadas faltas cometidas por conductores, camionetas por puesto y motorizados, al parecer ya nadie respeta los semáforos y el rayado peatonal.

Es recurrente ver en las noticias, choques, personas lesionadas y en los peores casos muertes, por no respetar la luz roja del semáforo. Además, “Los Deliverys“ y motorizados, han sufrido las consecuencias de irrespetar las leyes de transito terrestre.

De manera similar, hacemos un llamado a las unidades de transporte público, y respeten el sitio acordado por la alcaldía de San Diego para recoger a los usuarios en las avenidas del municipio y en todo el Estado Carabobo.

Así como, reiteramos el llamado a la ciudadanía de respetar las leyes, también es necesario recordarle a las autoridades que la ley entra por la casa.

Pasarelas de San Diego, en el olvido.

Eso gigantes estructuras de hierro, que en otras épocas llevaban por nombre “pasarelas“, han quedado en el olvido por las comunidades, porque es mas cómodo correr para no ser atropellados que subir algunos escaleras y pasar seguro de un lado a otro.

Para terminar… Es necesario retomar las buenas costumbres que nos caracterizaban como venezolanos, así avanzaremos como sociedad y como país, de lo contrario seguiremos viviendo en el “desastre diario”.

