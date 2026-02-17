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Andreína Tarazón fue designada como Viceministra de Política Comercial Internacional. La abogada y política será la encargada de la inserción del país en los mercados globales en la actualidad.

Dicho nombramiento se hizo oficial según Decreto Presidencial número 5.245 publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria número 6.984 con fecha de febrero de este año. Tarazón Bolívar estará además asumiendo el cargo de la Fundación Instituto Marca País.

Dicha dualidad de trabajos busca de esta manera fortalecer lo que es la estrategia de identidad nacional con política comercial y su operatividad. De esta manera la “Marca País Venezuela”, va a ser el estandarte principal en acuerdos internacionales que se suscriba.

De esta manera con las competencias inherentes a ambos cargos, Tarazón Bolívar liderará la coordinación de las misiones comerciales y la promoción de las potencialidades del país. La tarea será colocar productos nacionales en mercados internacionales.

Todo amparado en una política arancelaria como de intercambio, la cual pueda favorecer la producción en el país. Como además generar divisas, es una de las tareas que engloba al país y su empresariado.

Andreína Tarazón designada Viceministra de Política Comercial Internacional y otros nombramientos

Los otros nombramientos fueron los siguientes, Johann Carlos Álvarez Márquez ocupará el cargo de viceministro de Promoción de Exportaciones del Ministerio de Comercio Exterior. Y Coromoto Godoy Calderón asume como presidenta de la Agencia de Promoción de Exportación S.A., en condición de encargada.

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