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Los Azulejos de Toronto han destacado multiples veces en la MLB, esta nueva temporada no será diferente debido a que el venezolano Andrés Giménez hará su debut en el Clásico de Octubre.

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El torpedero larense Andrés Giménez, quien se dispone a debutar en el Clásico de Octubre con los campeones canadienses de la Liga Americana frente a los Dodgers de Los Ángeles, a partir del viernes.

No había nacido cuando aquellos Azulejos de Pat Borders, Joe Carter, Roberto Alomar, Dave Winfield, Cándido Maldonado, Rickey Henderson, Paul Molitor y Dave Stewart, por mencionar a unos cuantos de los protagonistas más notables, coparon la escena de las ligas mayores.

Andrés Giménez junto a los Azulejos de Toronto en la MLB

Giménez, nativo de Barquisimeto, quien cumplió 27 años el pasado 4 de septiembre, está en su sexta temporada en las mayores, primera con el club que conduce John Schneider, luego de estrenarse con los Mets en la contienda de 2020 y jugar con los Indios y Guardianes de Cleveland entre los certámenes de 2021 y 2024.

Cuando la noche de este viernes en el Rogers Centre de Toronto, Andrés Giménez ocupe la posición de shortstop y la novena casilla de la formación ofensiva del conjunto local ante los Dodgers de Los Ángeles, será el primer venezolano en alinear en calidad de regular con los Azulejos en una Serie Mundial.

Será el tercer criollo con el club canadiense en esta instancia, después que el relevista larense Antonio Castillo y el jardinero William Cañate vieron acción en la edición de 1993.

Con Giménez se eleva a 72 la cifra de venezolanos con actuación en la Serie Mundial desde que en 1959, Luis Aparicio, campocorto de los Medias Blancas, intervino ante los Dodgers.

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