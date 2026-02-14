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El venezolano Andrés Mariño Carta sigue brillando en karate, el carabobeño sigue destacándose en esta disciplina deportiva ahora fuera de nuestras fronteras. Mariño nació el 1º de febrero de 2005.

Desde muy temprana edad empezó de lleno en el karate representando al estado Carabobo, siendo ahora un atleta de alto rendimiento en esa disciplina. En toda su trayectoria fue dirigido por el Sensei Marvin Silva con la organización Tamashi Shotokan Karate Do.

Andrés desde niño asumió la responsabilidad de llevar los estudios y de estar en el karate, siendo uno de los mejores en el estado Carabobo.

A lo largo de su carrera, ha representado con orgullo a Venezuela en diversos torneos, dejando en alto el nombre del país y reafirmando el talento que caracteriza a los deportistas venezolanos.

Su preparación rigurosa y enfoque profesional le han permitido alcanzar metas importantes, posicionándose como uno de los competidores a seguir dentro del circuito.

Con la mirada puesta en nuevos retos y compromisos internacionales, el atleta continúa su preparación con determinación, enfocado en seguir sumando éxitos.

Andrés Mariño Carta, referente del karate venezolano y sus logros

● Campeón del USA Open Las Vegas & Junior Olympic en los años 2012, 2013,

2014 y 2017 (modalidad Kumite);● Campeón Nacional de Venezuela (2016, 2021 y

2023);

● Tercer lugar en la Copa Simón Bolívar (2017, 2022, 2023, 2024);

● Segundo lugar Centro Occidental (2018);

● 3er lugar Juegos Nacionales Caracas 2022;

● 7º lugar de América en el Panamericano Chile 2023;

● 3er lugar en el Circuito Premium de Venezuela Senior 2023 y Campeonato

Nacional Senior 2023;

● Subcampeón Centroamericano y del Caribe (El Salvador 2021 y México 2023);

● Participación destacada en la Youth League Acapulco 2022, Iberoamericano

Tenerife 2023;

● Campeón Centroamericano y del Caribe (Nicaragua 2024);

● Tercer lugar Sudamericano (Bolivia 2024);

● Subcampeón Copa Batalla de Carabobo (2024);

● 3er lugar Clasificatorio Juegos Panamericanos (Brasil 2024);

● Subcampeón Panamericano por equipos (Brasil 2024)

Con la mirada puesta en el futuro

Adicionalmente, Andrés Mariño ha formado parte activa del Ranking Nacional Venezolano de Karate, reconocido oficialmente por la Federación Venezolana de Karate Do, manteniéndose dentro de los primeros lugares nacionales en la categoría 16-17 y 18-20 años (-84 kg) durante los años 2021, 2022 y 2023.

Su preparación rigurosa y enfoque profesional le han permitido alcanzar metas importantes, posicionándose como uno de los competidores a seguir dentro del circuito. Con la mirada puesta en nuevos retos y compromisos internacionales, el atleta continúa su preparación con determinación, enfocado en seguir sumando éxitos.

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