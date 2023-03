Compartir

Andrés Sotillet fue uno de los elegidos por la Gerencia de Marineros de Carabobo en la agencia libre de la Liga Mayor de Béisbol Profesional (LMBP) para reforzar el roster del equipo carabobeño, uniéndose a Ricardo Paolini como las dos contrataciones por medio de esta vía previo al draft de adiciones que se realizará antes del inicio de la justa 2023.

“Súper contento de haber llegado a Marineros, un equipo competitivo que se ha mantenido en estos dos años como un digno rival y que estuvo en las finales en la primera campaña. Estoy aquí para dar el cien por ciento de mí y aportar en lo que se pueda para poder quedar campeones en esta oportunidad”, manifestó el diestro cumanés.

Sotillet hizo la adaptación de abridor a relevista a lo largo de su carrera en ligas menores que comenzó en las granjas de los Reales de Kansas City en el 2016 hasta el año pasado (2022), abriendo 16 juegos en la misma cantidad de compromisos disputados en ese entonces (2016) y que poco a poco fue cambiando su rol.

Este año unirá al “Cerrador del Año” de la LMBP 2022, Iván Medina, y a José Martínez, como los encargados de lanzar los capítulos finales de la novena dirigida por Robert Pérez, para darle mayor profundidad al bullpen turco. “Haré mi trabajo en cualquier situación, pero me gustaría estar cerrando los juegos que es lo que he hecho en mis últimos años, puede ser desde el octavo al noveno. Y si el manager solamente me quiere dar el noveno inning yo estaré dando lo mejor de mí y haciendo lo que se hacer”.

Cabe destacar que en un momento de la primera edición de la liga de verano (2021), Wilking Rodríguez también tuvo el mismo trabajo que probablemente tendrá Sotillet, Rodríguez se alternó con Iván Medina y José Torres en su momento para los innings finales de los duelos. Ahora, Wilking es parte del equipo de Cardenales de San Luis después de haber sido tomado en el Draft de Regla 5 de la MLB.

Durante la ronda regular de la LVBP con Caribes de Anzoátegui, Andrés dejó margen de 1-1, 3.49 de efectividad en 27 juegos lanzados, sumando también 11 rescates, 21 ponches, 1.80 de WHIP y 15 boletos en 28.1 innings de labor, numeritos que le sirvieron para ser elegido por Cardenales de Lara en la segunda ronda del draft de adiciones y sustituciones de cara al Round Robin 2022-2023.

Con los crepusculares trabajó en 9.1 innings a lo largo de 11 compromisos, ponchó a dos, obtuvo tres holds y dejó marca de 1-1.

Sobre la nueva liga de verano de Venezuela, argumentó que ha oído de la competición y la ha podido seguir: “En estos dos años de la LMBP he escuchado que es muy competitiva, tiene buenos peloteros tanto jóvenes como experimentados”, dijo el serpentinero de 25 años.

“El rol de Andrés será lanzar los innings finales. Será decisión del cuerpo técnico si será o no el cerrador, ya que también contaremos para esta temporada con el Cerrador de Año, Iván Medina. Es el lanzador con más rescates en la LVBP durante las dos últimas temporadas con un total de 18 salvamentos y de la LMBP con 13”, manifestó Gonzalo Arias, asistente a la Gerencia.

En la ronda regular de la campaña 2022, Marineros fue primero WHIP en toda la ronda regular con 1.37, segundo en efectividad al sumar 3.79 puntos, el equipo que salvó más juegos (20), penúltimo equipo que menos hits y carreras recibió (349 y 170 respectivamente) y fueron terceros en ponches propinados (238). Ahora con la adición de un lanzador de la talla como la de Andrés Sotillet, podrán fortalecer aún más el cuerpo de lanzadores del conjunto carabobeño.

Tuvo una destacada actuación en el sistema menor con la divisa de Kansas teniendo su mejor año, en cuanto a efectividad se refiere, el pasado 2022 cuando dejó un promedio de 1.13 de ERA en 19 choques (todos como relevista), obtuvo un balance de 3-0, ponchó a 30 contrarios, salvó en cuatro ocasiones y dejó un WHIP de 0.93 durante 32 innings.

El nivel máximo que alcanzó en toda su carrera en la MiLB hasta el momento fue llegar hasta la sucursal Triple-A con Omaha Storm Chasers, en el que dejó 1.70 de efectivad en 37 capítulos trabajados en los que pasó por la guillotina a 31 bateadores y registró un WHIP de 0.97.

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal:

Noticias 24 Carabobo

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos.