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El lanzador Andry Lara ya desea poder formar parte de las Águilas del Zulia para la temporada 2025-26 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). El serpentino de 22 años ya logró debutar en las Grandes Ligas esta temporada y ahora espera sumar mucha más experiencia en la pelota invernal para poder darle también una mayor profundidad a los rapaces.

En declaraciones ofrecidas al equipo de prensa marabino, Andry Lara destacó que es un paso muy importante para él y su familia poder formar parte de un club con tanta historia en Venezuela y espera ayudarlos a ganar el título de la LVBP.

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«Significa mucho para mí y mi familia. Poder jugar en mi país y estar junto con todos mis familiares que aún no han podido verme en persona significaría mucho para mí, al igual que para ellos. Es algo que disfrutaré al máximo», dijo Andry Lara.

De igual modo, Lara comento que «quiero aprovechar al máximo esta gran oportunidad de ir creciendo día a día, aprender de mis compañeros y aportar mi granito de arena para que el equipo logre todos sus objetivos».

Andry Lara resaltó que siempre quiso jugar con las Águilas, aunque nunca había recibido el permiso de jugar por parte de los Nacionales de Washington hasta esta temporada, justo después de debutar.

«Desde el año pasado he querido jugar. Siempre he tocado las puertas, pero esta vez al gerente le gustó la idea de que pueda ir a jugar en Venezuela», concluyó Andry Lara.

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