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Andy Borregales está a días de cumplir un hito para el país, sería el primer venezolano en el Súper Bowl 2026. El pateador de The Patriots de Nueva Inglaterra disputaría la final del fútbol americano el venidero 8 de febrero.

Andrés Borregales nació en Caracas pero sus padres se mudaron a Estados Unidos cuando tenía apenas dos años de edad. Se fue formando en el fútbol americano gracias a su hermano, y fue seleccionado por los Patriots en la sexta ronda del Draft del año pasado.

Andy Borregales, primer venezolano en el Súper Bowl 2026

Esta zafra ha tenido buena consolidación y se ha ganado un puesto como titular en el equipo. De hecho, ha estado en momentos decisivos para el equipo y espera conseguir el triunfo el 8 de febrero.

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El equipo de Borregales se medirá en la final de la NFL ante los Seahawks de Seattle, quienes son los actuales monarcas de la Conferencia Nacional. El criollo está a punto de ganar un anillo de la NFL si su equipo logra ganar ese día.

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