Ángel Padrón propinó un no hitter a Nicaragua para terminar ganando 9×0 y en la punta de la Serie del Caribe 2024 en Miami. El venezolano terminó llevándose la victoria y de manera histórica en el encuentro.

Ya Padrón estaba preparado para cumplir el rol de abridor para ayer miércoles, lo que no se imaginó era la manera que iba a terminar el encuentro. Con la victoria para el equipo y destacándose con un no hit no run. Desde el año 1952 no se lanzaba un no hitter en la Serie.

Un boleto en el octavo tramo descartó el juego perfecto, pero eso no lo amilanó por el contrario se sintió bien para poder terminar el encuentro. Venezuela está lista para encarar lo que será la Semifinal de la Serie del Caribe.

Padrón vivió el sueño de todo lanzador como lo es completar una joya de pitcheo casi perfecta. Y más en estas instancias por el cual queda para la historia. Sigue además Venezuela con el sueño de ser el campeón de la Serie.

Oswaldo Guillén está listo para encarar cualquier liga, Guillén ha estado siempre en juegos perfectos, desde aquella tarde de 1991. Cuando Wilson Álvarez hizo la hazaña de lanzar un no hit no run.

Guillén se le ve que quiere volver a dirigir en las mayores, tiene toda la experiencia para llegar a un equipo y saber quien llevará la pelota. Armando alineaciones que están llenas de ofensiva de principio a fin.

Otra de las sorpresas que hubo en el clásico antillano ayer fue la despedida de Puerto Rico a manos del equipo de Curazao. El equipo de Curazao dio cuenta de los boricuas 2×0 para meterse a semifinales.

