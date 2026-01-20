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El jardinero Ángel Reyes guió triunfo del Magallanes ante Cardenales de Lara 3×2 en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez en Barquisimeto. En el encuentro salieron cuatro expulsados, uno de ellos el mánager crepuscular César Izqturis.

Cardenales volteó el juego a la altura del sexto tramo para colocarse adelante del Magallanes con pizarra de 2×1. Ildemaro Vargas con doble pudo empujar las dos carreras para la causa larense.

Magallanes estaba arriba 1×0 luego que en el quinto tramo con tres en bases, Tucupita Marcano remolcara la carrera con un elevado de sacrificio. Ricardo Sánchez estaba en la lomita pero salió sin decisión y expulsado.

Ángel Reyes guió triunfo de Magallanes

En una jugada, Sánchez estaba tratando de hacer out a Wiliams Astudillo pero entre ambos surgió una discusión que los dejó expulsados. Lo que hizo que las bancas de ambos equipos se vaciaran.

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Magallanes pudo retomar la delantera en el octavo tramo, Carlos Sepulveda y Rougned Odor en bases, Ángel Reyes bateó doblete para colocar adelante al Magallanes 3×2. Luego en el cierre de esa entrada, expulsaron a Danry Vásquez y al mánager César Izturis.

Juegos para este martes

7:00 p.m. en Nueva Esparta, Magallanes visita a Bravos.

7:00 p.m. en Maracaibo, Cardenales ante Águilas.

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