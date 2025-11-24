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Lo que predice Mhoni Vidente para 2026 ya se hizo viral, la tarotista y astróloga dio a conocer algunos eventos que pudieran ocurrir el año próximo. Uno de ellos empieza por el Vaticano.

Dijo Mhoni que desde el Vaticano, sede de la iglesia Católica en el mundo, podrían venir cambios inesperados. Dichos movimientos religiosos se harán virales en el año próximo. Ya en las centurias de Nostradamus se había asomado algo sobre el Vaticano.

Nueva pandemia, una nueva pandemia podría aparecer en los próximos 12 meses dijo la tarotista. Es por ello que indicó que vienen días oscuros, no dio detalles sobre la pandemia que estaría llegando fuerte.

España, Portugal o Argentina podrían ganar el Mundial, el 2026 será un año de Mundial de Fútbol. Dijo que hay tres selecciones que lucen favoritas para ese gran evento deportivo del balompié.

“Vendrán días y años oscuros. Empezará el fin del mundo. El otro año viene una pandemia, se está viendo y visualizando a todo lo que da. El otro año viene un mundial donde se ve a España, Portugal o Argentina como campeones. Viene una situación económica frágil, hay que guardar el dinero”, dijo.

Lo que predice Mhoni Vidente para 2026, un año de recomenzar

Resaltó que el 2026 será un año para recomenzar, eliminar errores como además de ser muy vigilante en cuanto al dinero que se tiene. Es por ello que dijo que va a ser un año “cero”, para empezar de nuevo.

“Será el año cero, el año de recomenzar… no soy numeróloga, soy creyente de Dios y la Virgen María, y la visión que tengo es que es un año cero. Va a ser el año de la carta del loco, del cambio climático y el acercamiento del Sol en todos los sentidos”, agregó.

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