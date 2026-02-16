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El sistema financiero venezolano inicia una nueva etapa administrativa con la designación de la ciudadana Anmy Ivonett Pérez González como la nueva superintendenta de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban).

El nombramiento quedó oficializado a través del Decreto Presidencial Nº 5.250, inserto en la Gaceta Oficial Nº 43.314 con fecha del 10 de febrero de 2026.

Anmy Ivonett Pérez González Sudeban

Pérez González asume la conducción de este organismo estratégico, el cual se encuentra adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas. La funcionaria llega al cargo en reemplazo de Dheliz Adriana Álvarez Márquez, quien lideraba la institución desde agosto del año pasado y ahora asumirá nuevas responsabilidades en el área turística del país.

La nueva superintendenta cuenta con experiencia dentro de la institución, donde desde enero de 2023 se desempeñó como consultora jurídica, encargada de labores administrativas y legales vinculadas al sector bancario.

Por su parte, Álvarez Márquez pasará a ocupar la jefatura de la empresa Venezolana de Turismo S.A. (Venetur), en condición de encargada, dando continuidad a su trayectoria en la gestión pública.

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