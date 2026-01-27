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Ante un enjambre de abejas, esto es lo que debes hacer

By Redacción Carabobo
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ante un enjambre de abejas

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Si estas ante un enjambre de abejas, debes primero que nada guardar la calma. Estamos en el tiempo donde estas comienzan a aparecer debido al verano. Recordemos que hay que seguir algunas normas de seguridad.

En primer lugar no haga movimientos bruscos y aléjese lentamente sin correr. No intente molestarlas, golpearlas ni mover el panal por cuenta propia. Si están en una zona de paso, acordonar el área, cerrar ventanas y llamar a emergencias (911).

Un enjambre de abejas, medidas inmediatas de seguridad:

No molestar: Las abejas en enjambre suelen estar descansando y son menos agresivas, pero atacarán si se sienten amenazadas.

Alejarse: Retroceda con movimientos suaves si una abeja se posa sobre usted.

Evitar ruidos y olores: Los motores, golpes, perfumes fuertes o el humo pueden alterarlas.

Mantener a mascotas y niños alejados: Asegure el área para evitar picaduras.

Si el enjambre está en una vivienda o zona peligrosa:

Llamar a profesionales: Contacte a bomberos, Protección Civil o a un apicultor para una captura segura. Como a los bomberos de tu municipio.

Cerrar ventanas y puertas: Evite que entren al hogar.

No usar insecticidas: Intentar matarlas puede volverlas agresivas.

En caso de ataque:

Cubrirse: Proteja su cara y cuello, preferiblemente refugiándose en un lugar cerrado o vehículo.

Retirar aguijones: Si pican, quite el aguijón raspando sin apretar la bolsa de veneno.

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