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Durante un enfrentamiento con funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), un peligroso antisocial resultó abatido en Puerto Cabello estado Carabobo.

El occiso fue identificado como Alexis Junior Barrera Montero, de 36 años de edad, quien la tarde de este viernes 10 de octubre, mientras los uniformados se encontraban por el urbanismo Simón Bolívar, conocido como Bloques de Boca de Lobo, al percatarse de la presencia de la comisión desenfundó su arma de fuego.

Antisocial murió tras enfrentarse al Cicpc

Los efectivos en un intento de repeler el ataque, respondieron, por lo que se generó un intercambio de disparos donde el sujeto resultó herido.

Posteriormente fue auxiliado y trasladado hasta el Hospital Prince Lara, donde murió después de su ingreso.

Igualmente , trascendió que contaría con un amplio prontuario policial.

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