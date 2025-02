Compartir

La carrera de Antonio Senzatela durante las últimas tres campañas ha sido un poco truncada y llena de obstáculos. El derecho primero tuvo que ser operado tras sufrir rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda a mediados del 2022 y luego, dos encuentros después de regresar en 2023, tuvo que ser intervenido para realizarse la Tommy John en su codo de lanzar.

Sin duda fueron largos y difíciles meses llenos de incertidumbre para el derecho, pero con resiliencia y trabajo duro pudo volver a la acción en septiembre del 2024; cuando la campaña llegaba a su ocaso, para realizar tres presentaciones en las que acumuló 12.1 innings de labor.

Ahora, con todo eso en el pasado y totalmente saludable, “Senze” llegó a los campos de entrenamiento de los Rockies de Colorado en Scottsdale, Arizona; para retomar su mejor forma y pelear para mantenerse dentro de la rotación de los rocosos. Y el primer paso ya se dio, en su estreno durante esta primavera el domingo 23/02.

“Se sintió genial regresar al montículo, mi brazo estuvo bien y todo se sintió bien”, le contó el diestro al periodista Thomas Harding del portal MLB.com. “Ahora mismo solo trato de sentirme bien, mantenerme saludable, trabajar duro y dar lo mejor de mí allá afuera, además de trabajar en mi stuff”.

Antonio Senzatela está saludable

Fueron 2.0 entradas trabajadas las que tuvo el carabobeño, retiró a los seis que enfrentó y ponchó a par de rivales, pero además, estuvo lanzando rectas por encima de las 96 millas, lo que es buena señal.

El propio lanzador cree que la preparación que tuvo durante la temporada muerta ha sido clave, pues permaneció en Scottsdale y pudo trabajar en el Salt River Fields. Casa de Colorado en la primavera y, aunque fue un poco diferente, el hecho de estar con algunos compañeros como Kyle Freeland y Ryan McMahon pudo ayudarlo mucho.

“Cuando tienes una Tommy John o una cirugía de rodilla, siempre hay que ocuparse de algunas cosas, pero no dejé de lanzar. Los trainers me recomendaron seguir adelante porque si paraba, me iba a tomar más tiempo recuperar fuerza. Así que el plan de lanzamiento fue progresivo y también hice trabajo en el gimnasio. Se sintió increíble”, agregó.

De esta manera, Senzatela continuará con la planificación y el plan de trabajo para estar cada vez más listo de cara al inicio de la campaña, el próximo 27 de marzo.

“Voy a intentar todo lo que pueda para estar listo lo más pronto posible, hacer varios bullpens y muchos programas de lanzamiento. Me siento bien, espero continuar así y poner más confianza durante los juegos”, enfatizó.

