El trapero puertorriqueño Anuel arranca el 2024 con nueva batalla legal. El juez del Tribunal Federal de Puerto Rico, Pedro Delgado, emitió una orden de arresto en su contra el martes 2 de enero por cargos de sedición.

Lo acusan de no responder a una demanda millonaria interpuesta por la agencia de publicidad Buena Vibra Group (BVG) por presunto incumplimiento de contrato. En agosto de 2023, la empresa demandó a Anuel y su empresa Real Hasta la Muerte por 1,8 millones de dólares. Acusaron a Emmanuel Gazmey Santiago (nombre real de Anuel) de no pagar la campaña promocional de su disco Legends Never Die.

La agencia de publicidad dice que pagó la jugosa suma de $960 mil dólares a Ultimate Fighting Championsip (UFC) para promocionar el álbum de Anuel, pero el artista aún no ha devuelto el dinero. “Además, BVG debe $10,000 por ciertas imágenes que Anuel solicitó y aprobó para su ex esposa, la artista Yailin la Más Viral”, afirma la demanda, según Univision.

¡Eso no es todo! “A BVG también se le debe una cantidad no menor a 200 mil dólares como compensación por los servicios de agencia de publicidad que prestó a los demandados”, añade la demanda.