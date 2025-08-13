Compartir

Anuncian avances claves para el Colegio de Locutores del Estado Carabobo. Carlos Rodríguez, Presidente del Colegio de Locutores del Estado Carabobo; e Iván López, Vicepresidente de la misma institución, informaron sobre los avances logrados hasta la fecha.

«Estamos habilitando una oficina polifuncional en la Torre Trébol, de la Urbanización Lomas del Este, que servirá como centro de apoyo de todas las iniciativas; y actividades que impulsaremos como Gremio», indicó Carlos Rodríguez.

Agregó el gremialista, que se ha retomado la iniciativa de los Premios Municipales de locución en 6 ciudades claves del estado Carabobo. Valencia, Bejuma, Naguanagua, Puerto Cabello, Guacara y Los Guayos.

Serán las ciudades que para este 2.025, reconocerán el esfuerzo y trabajo de nuestros Locutores locales, fortaleciendo el sentido de comunidad y profesionalismo.

Por su parte, Iván López VicePresidente del Colegio de Locutores de Carabobo, indicó que hay una deuda histórica con los colegas Locutores de todo el país, y el Colegio regional, retomará y actualizará el Anteproyecto de la Ley Nacional del Ejercicio de los Locutores.

Originalmente presentado en 1999. Este proyecto será modernizado con nuevas ideas y postulados, y Carabobo será el epicentro para impulsar su aprobación definitiva. «Daremos todo el acompañamiento necesario para que esta ley, fundamental para el ejercicio profesional de los locutores en toda Venezuela, sea finalmente aprobada”, dijo.

También, los Directivos gremialistas indicaron que iniciaron la formalización de una nueva cátedra libre de formación, para todos los nuevos aspirantes a Locutores. Y que puedan recibir las enseñanzas adecuadas para certificarse como Locutores de la región.

Espacios formativos

Para ello, se ofrecerán espacios formativos especializados y la posibilidad de certificación oficial, garantizando así la calidad y profesionalización del sector.

Con estos importantes avances, el Colegio de Locutores del Estado Carabobo reafirma su liderazgo y compromiso con el desarrollo y reconocimiento de los profesionales de la locución en la región y el país.

