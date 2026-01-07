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La alcaldesa Elizabeth Niño anunció este martes el cierre temporal de las rutas de acceso al Parque Cerro El Café, debido al incendio forestal que se desató ayer lunes en áreas de la montaña que forma parte del municipio Naguanagua.

Desde las inmediaciones del cerro, la mandataria informó que, siguiendo instrucciones precisas del gobernador Rafael Lacava, los funcionarios del Sistema Integrado de Emergencias Carabobo (SIEC), Protección Civil y Bomberos se encuentran desplegados en la zona para controlar la situación y garantizar la seguridad del ecosistema y la ciudadanía.

“Estamos atentos por este incendio forestal, bastante fuerte. Nuestros equipos se encuentran trabajando para mitigar el fuego. Por eso tomamos la decisión de hacer un cierre preventivo del parque”, reiteró la alcaldesa Elizabeth Niño, quien se encontraba en compañía de Biannit Rosendo, presidenta del Sistema Integrado de Emergencias Carabobo.

Cierre preventivo del Cerro El Café

La primera autoridad municipal hizo un llamado a la población a respetar esta medida y ser parte de la solución, de esta manera facilitarán el despliegue de los equipos de seguridad durante las labores de extinción de las llamas.

“Revisamos las estadísticas y confirmamos que el 99% de los incendios forestales en esta zona son provocados. Por eso pedimos a los vecinos ser conscientes de lo que sucede. Este incendio afecta a todos los que viven cerca del parque. Este es un trabajo de todos”, subrayó.

Las autoridades invitaron a la población a informar a los organismos de seguridad sobre cualquier eventualidad que se presente en los siguientes días.

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