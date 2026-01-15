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Anuncian el regreso de «Sin Senos Sí Hay Paraíso»

By Redacción Noticias24Carabobo
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regreso Sin Senos Sí Hay Paraíso

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Tras siete años de espera, Telemundo confirmó el inicio de las grabaciones de la nueva entrega de «Sin Senos Sí Hay Paraíso» en locaciones de Colombia y con su elenco original.

Esta producción promete reinventar el universo icónico de la franquicia con una visión audaz y contemporánea en intensas luchas de poder y conflictos emocionales que darán continuidad a la historia de sus protagonistas.

El regreso marca el reencuentro de las figuras más queridas por el público, encabezadas por Carmen Villalobos (Catalina Santana), Majida Issa (La Diabla), Catherine Siachoque (Hilda Santana) y Gregorio Pernía (El Titi).

En referencia, el jefe de contenidos de Telemundo StudiosJavier Pons, aseguró que esta temporada elevará la tensión de la trama con una narrativa de primer nivel, reafirmando el compromiso de la cadena con las producciones de alta calidad y relevancia internacional.

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SourceVenezuela News
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