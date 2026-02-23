Compartir

Las medidas para el Parque Nacional Morrocoy fueron anunciadas por el gobernador de Falcón, Víctor Clark. Luego de lo ocurrido en Carnaval donde se vio una alta concentración de personas además del uso de espuma se están tomando correctivos.

Dentro de poco será Semana Santa y como es conocido muchas personas se van a este parque nacional. Es por ello que desde ya se trabajan en algunas normas para poder preservar este parque.

De esa manera, se busca corregir lo ocurrido en la temporada de Carnaval. La espuma fue protagonista negativa en la reciente temporada de asueto. Donde se vio a personas utilizando la misma.

Por otro lado, hasta se vieron vendedores de espuma dentro de las aguas del parque. Ya unos días antes se vieron a unos sujetos haciendo parrilla dentro de la playa. Situación que fue recriminada en redes sociales.

Medidas para el Parque Nacional Morrocoy

Clark, primera autoridad de esa entidad dio a conocer las líneas para atender la situación en las próximas temporadas de asueto.

Correctiva, para atender las fallas detectadas durante el operativo de Carnaval.

Preventiva, orientada a evitar nuevos focos de conflicto o afectaciones al ambiente.

Normativa, con el fin de fortalecer las reglas de convivencia dentro del parque.

Supervisión, para garantizar mayor presencia de las autoridades en las zonas más concurridas.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas