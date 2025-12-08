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Anuncian pago a los abuelos en diciembre por este monto en esta misión

By Danny Valdiviezo
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Anuncian pago a los abuelos en diciembre

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Danny Valdiviezo
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Un pago a los abuelos en diciembre es anunciado a partir de hoy para esta semana. La misión 100% Amor Mayor comenzará con el pago mensual a los adultos mayores que estén afiliados al Sistema Patria.

Esta semana está pautado el pago para los abuelos de 130 bolívares, que es el monto que paga esta misión a los afiliados. La misma entra en el grupo de ayudas económicas que entrega el ejecutivo mensualmente.

Dicho pago es el mismo monto de los pensionados del mes, que también cobran 130 bolívares por el sistema Patria. Ya a mediados del mes se espera por el Bono Corresponsabilidad y Formación.

Anuncian pago a los abuelos en diciembre

Como por los Ingresos contra la Guerra Económica, el cual entra en el primer pago los empleados públicos. Luego entra los jubilados de la administración pública como los pensionados.

Cada uno cobrará el monto de 120 dólares, 112 dólares y 50 dólares, todos al cambio del Banco Central de Venezuela. Se recomienda entrar al menos dos veces al mes a tu cuenta en la plataforma Patria.

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