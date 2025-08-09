sábado, agosto 9, 2025
Aparece sana y salva joven de 19 años en Caracas

Tras varios días de su desaparición, la joven Maikely Leticia Urdaneta Machado, de 19 años, fue encontrada sana y salva, según confirmaron sus familiares a El Pitazo este 8 de agosto.

La madre de Maikely, quien se encontraba rindiendo declaraciones ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), expresó su alivio y agradeció que su hija estuviera bien «a pesar de todo lo que pasó».

Durante la conversación, la madre de la joven también lamentó los comentarios negativos que se difundieron en redes sociales mientras su hija estaba desaparecida, destacando el dolor y la preocupación que estos causaron en su familia.

Búsqueda desesperada

Maikely Leticia perdió todo contacto con sus familiares el sábado 2 de agosto. La muchacha reside en Maracay y viajó a Caracas con su novio, cuya identidad es desconocida por sus parientes. Sus traslados a la capital eran frecuentes.

Yendila Machado, tía de la joven, informó a medios regionales que la última comunicación de su sobrina fue en la madrugada del sábado 2 de agosto, cuando le dijo a una amiga que sentía un dolor muy fuerte y estaba sangrando. Luego la llamada se cortó. Desde entonces, su teléfono sonó apagado.

La familia formuló la denuncia ante el CICPC. Según la tía de la joven los funcionarios iniciaron las averiguaciones y acudieron al edificio donde presuntamente se alojaba Maikely Leticia. A este lugar no lograron entrar por falta de una orden judicial y los vecinos negaron haberla visto.

Su madre visitó hospitales y la morgue sin resultados hasta que afortunadamente su hija apareció.

Boxeador detenido por agredir a un menor de edad en La Vega, Caracas

