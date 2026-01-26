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Apareció sano y salvo el pequeño Johandry Paz

By Redacción Noticias24Carabobo
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Johandry Paz

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En horas de la tarde de este domingo 25 de enero, apareció en el sector La Curva de Molina, el niño Johandry Paz, quien fue reportado como «desaparecido» desde hace ocho días, cuando se lo llevaron del pasillo tres del Mercado Las Pulgas.

Según testigos que lo vieron deambulando en el referido sector. Una mujer lo dejo abandonado a pocos metros de un comando de la Policía de Maracaibo.

Tras visualizarlo y reconocerlo, varios funcionarios lo rescataron y lo llevaron a la Comandancia Principal de este organismo, ubicada en el parque Vereda del Lago.

Las autoridades competentes continúan con las investigaciones para ahora establecer la ubicación de las personas que lo mantuvieron durante más de una semana y esclarecer este caso que mantuvo a la expectativa a toda la entidad zuliana.

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