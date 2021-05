Apoyo de intelectuales a Alex Saab es expresado con firmas en una petición mundial para liberar al diplomático venezolano

Un grupo de intelectuales de diferentes países se unieron a la petición mundial para la liberación del diplomático venezolano, Alex Saab, injusta e ilegalmente detenido por el Gobierno de Cabo Verde, por órdenes de los Estados Unidos.

La campaña en defensa del diplomático Alex Saab no ha sido nada fácil. Sin duda, se trata de un caso emblemático que, como su proceso de detención ilegal en Cabo Verde, ha tratado de ser envuelto en tramoyas y fakes para desestimar su importancia y pasar por debajo de la mesa las verdaderas intenciones sobre su aprehensión.

Sin embargo, el objetivo es claro: lograr su liberación. Es bien sabido y documentado que el enviado especial ha sido sometido a las más crueles torturas físicas y psicológicas, y también sabemos que gracias a su valentía no se ha dejado doblegar. Quisieron obligarlo a firmar una “extradición voluntaria” y no lo consiguieron. Hoy, a casi un año de su secuestro, siguen las presiones mientras Cabo Verde (país cómplice) busca la manera de defender lo indefendible y Estados Unidos (país ejecutor) sigue lamiéndose las heridas ante el gancho al hígado que significa no poderse hacer de su tan preciado trofeo.

En todo este tiempo, se han ido sumando voluntades para visibilizar este caso que nos llena de indignación; muy a pesar de los enemigos de rigor: la extrema derecha de siempre (conspiradora y asesina), la prendsa canalla (palangristas tarifados y sus inmensos laboratorios), infiltrados que se dicen de izquierda pero que no descansan en su intento de desprestigiar al gobierno de Nicolás Maduro, y quienes por desconocimiento no logran comprender que un empresario puede ser diplomático (los documentos lo respaldan y es una práctica común en el mundo desde el siglo pasado, como en el caso de Lorenzo Mendoza Fleury que al haber fundado Cervecerías Polar en 1941, fue desde 1943 cónsul en Filadelfia y, desde 1948, embajador alterno ante las Naciones Unidas, concurriendo como delegado a sus asambleas generales).

Por eso, y para seguir aclarando el panorama, nace la importancia de las voces que se siguen sumando a nuestra lucha por la liberación del diplomático venezolano Alex Nain Saab Morán, instituciones, intelectuales, entre otras personalidades.

Porque nuestra campaña va más allá de un hombre, de un individuo. Exigimos su libertad porque a través de su secuestro, EEUU y sus aliados pretenden derrocar a Nicolás Maduro. Porque a través de su secuestro, EEUU y sus aliados pretenden doblegar al pueblo venezolano. Porque a través de su secuestro, EEUU y sus aliados planean matar de hambre a todo un país solo por no dejarse pisotear.

Sueñan con que seamos su patio trasero, sueñan con adueñarse de todos nuestros recursos, sueñan con ganarse el punto de honor de arrasar con la Revolución Bolivariana. Por eso defendemos con tanta fuerza a Alex Saab.

Apoyo de intelectuales a Alex Saab

Y no solo somos nosotros, ni la juventud desplegada por cada rincón del país haciendo del arte una ventana de protesta contra el bloqueo criminal. Desde todas partes del mundo se van sumando. Para muestra, un botón de los intelectuales y personalidades que se han unido:

Antonio Tavares: Ciudadano caboverdiano, abogado y politólogo de amplia trayectoria como activista social. Introdujo ante el Tribunal Supremo de Cabo Verde el habeas corpus a favor de Alex Saab. Alfred de Zayas: Abogado estadounidense, escritor, historiador y relator INDEPENDIENTE del Consejo de DDHH de la ONU desde el 2012. En 2017 visitó Venezuela y presentó un informe en el que resaltó que el bloqueo ha impedido la compra oportuna de alimentos y medicinas. En 2019 fustigó el documento presentado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, sobre Venezuela, ya que lo calificó como «defectuoso y decepcionante», recomendándole reemplazar a su equipo de trabajo para lograr una labor profesional e imparcial. Él firmó en apoyo a la liberación de Alex Saab. Noam Chomsky: Lingüista, filósofo y analista político estadounidense, de origen judío-ucraniano. Es considerado el “padre de la lingüística moderna” y pasó a la historia como uno de los teóricos del lenguaje y activistas políticos más importantes del siglo XX. Existen pocos pensadores e investigadores con el renombre de Noam Chomsky y con su incidencia en la matriz de opinión mundial, ya que su participación en medios de comunicación internacionales circula constantemente por Internet, las entrevistas que ofrece alcanzan niveles de rating masivos, rompiendo esquemas por unir sus ideas en dos campos aparentemente desconectados entre sí: la política y la psicolingüística. Él también firmó en apoyo a la liberación del diplomatico venezolano secuestrado en Cabo Verde. Sindicato de choferes de autobuses escolares de Boston: El poderoso sindicato United Steelworkers (USW) reúne a más de 1000 luchadores y luchadoras contra el racismo, en su mayoría inmigrantes de países como Haití y Cabo Verde. Fueron protagonistas en la lucha de desegregación racial de 1974 en Boston, cuando los grupos racistas y fascistas, instigaron ataques por turbas de linchamiento contra los niños que viajaban en los autobuses escolares. Este sindicato ha participado en todas las luchas por la justicia en Boston: por el derecho a la vivienda, al salario justo, a la igualdad de acceso a servicios básicos, en defensa a las reivindicaciones de personas con discapacidad y estudiantes con necesidades especiales, contra el racismo, el sexismo y en defensa líderes comunitarios. En una declaración pública y oficial, condenaron el secuestro del Embajador Alex Saab. Mario Silva, dirigente político venezolano, es un político y presentador de televisión venezolano, mayormente conocido por ser el conductor del programa de televisión venezolano La Hojilla, es diputado a la actual Asamblea Nacional y formó parte de la Asamblea Nacional Constituyente desde 2017 hasta 2020.

Dicen que los buenos somos más y eso es lo que queremos creer. Es lo que estamos viendo en esta batalla por la liberación de Alex Saab. A pesar de todos los ataques perpetuados por diferentes flancos, la verdad y la justicia logran sobreponerse con valentía. Y ahí, sin descanso, vamos sumando. Paso a paso, sin desfallecer, lograremos salvar la vida de nuestro embajador y a esta lucha se han unido intelectuales y personalidades del mundo.