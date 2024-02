La nueva sensación en el mundo de la tecnología son los Apple Vision, lentes que están en el mercado desde el pasado 2 de febrero y ya se pueden encontrar en Venezuela.

Los lentes que presentó Apple son de realidad virtual y cuentan con un sistema operativo llamado VisionOS, el cual fusiona el contenido digital con el mundo físico a la perfeccióny permite a los usuarios mantenerse presentes y en contacto con otras personas.

Con esto, el usuario podrá disfrutar de un entretenimiento inmersivo, fotos y vídeos tridimensionales, avatares virtuales, reuniones en 3 dimensiones, ‘EyeSight’ para mostrar los ojos del usuario, reacción a la luz y proyección de sombras.

Ya es posible ver los Apple Vision Pro en algunos locales y tiendas del país. Sin embargo, lo que más llama la atención es su precio. Este variará de acuerdo a la capacidad de memoria y el lugar dónde se adquiera.

Los precios del producto en la tienda de Apple de Estados Unidos son: 256 GB en 3.499 dólares, 512 GB por 3.699 dólares y 1 TB en 3.899 dólares.

Apple Vision Pro is the result of decades of experience designing high‑performance, mobile, and wearable devices — culminating in the most ambitious product Apple has ever created. Apple Vision Pro integrates incredibly advanced technology into an elegant, compact form, resulting… pic.twitter.com/o5pjhwYVFm

