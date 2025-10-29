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Fue aprehendido un hombre por abusar de una adolescente en La Isabelica. El caso lo dio a conocer el Cuerpo de Policía Municipal de Valencia hoy miércoles 29 de octubre 2025 mediante una boleta de prensa.

Funcionarios de la Policía Municipal de Valencia, aprehendieron a un hombre por abusar de una adolescente. Durante un hecho ocurrido en la Urbanización La Isabelica parroquia Rafael Urdaneta de Valencia.

Sobre el caso se conoció que, tras un abordaje de prevención del Plan Nacional «El Policía Va a la Escuela», efectuado por el Servicio de Policía Comunal en una institución educativa; funcionarios recibieron una denuncia por parte de la directora.

Aprehendido un hombre por abusar de una adolescente en La Isabelica

Manifestando que una estudiante, era víctima de abuso por parte de un sujeto cercano a su núcleo familiar, desde que tenía 11 años. Trascendió que la joven a través de una carta le manifestó a la directiva de la institución, sobre el hecho.

Indicó que un hombre; compadre de su padrastro, en reiteradas oportunidades le practicaba actos lascivos, tocando sus partes íntimas. Los funcionarios recibieron la denuncia y procedieron a realizar las actuaciones policiales pertinentes y lograron la detención de hombre de 54 años, siendo el caso notificado al Ministerio Público (MP).

La Policía Municipal de Valencia, se mantiene desplegada a través del Servicio de Policía Comunal y la Unidad Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes (Uenna).

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