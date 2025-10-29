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Fue aprehendido un mecánico en Valencia por presunta distribución de droga. La información la dio a conocer la Policía de Carabobo mediante una boleta de prensa. Quedando el detenido a la orden del Ministerio Público.

Funcionarios de la Policía del estado Carabobo realizaron la aprehensión de un sujeto, de ocupación mecánico automotriz. Por el delito de presunta distribución de drogas en el sector Guataparo, municipio Valencia.

Los uniformados durante labores de patrullaje avistaron al hombre, quien al notar la presencia policial, mostró actitud nerviosa, por lo que procedieron a darle la voz de alto. Al detenerse los uniformados procedieron a verificar su documentación.

Y además realizaron una inspección corporal, encontrando en unos de los bolsillos de su pantalón 05 envoltorios, en papel plástico transparente. Contentivo de presunta sustancias estupefacientes.

Aprehendido un mecánico en Valencia por presunta distribución de droga

El hombre de 36 años de edad, indicó que en su residencia, ubicada en una importante zona del norte de Valencia, poseía más sustancias psicotrópicas y estupefacientes. De inmediato los uniformados se dirigieron al apartamento en compañía de testigos.

Allí localizaron 198 envoltorios, de diferentes tamaños, algunos con logos y otros sin identificación, contentivos en su interior de presunta drogas. Al ser verificado por el Sistema Integrado de Información Policial, se determinó que posee registros policiales.

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Por los delitos de lesiones personales, fraude, estafa y apropiación individual. Durante el procedimiento fue incautado un teléfono móvil y un vehículo tipo sedan. El caso fue puesto a la orden de la fiscalía número 12 del Ministerio Público, informó la Policía de Carabobo.

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