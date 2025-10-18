La Pamplona es un clásico del Río de la Plata, famosa por ser un plato vistoso, delicioso y sorprendentemente fácil de preparar. Es esencialmente una manta de carne rellena que se cocina a la parrilla o al horno. Esta receta se centra en la versión de pollo, jugosa y llena de sabor.
Ingredientes
- Pechuga 2 Unidades
- Ajo 1 Diente
- Perejil 2 cucharadas
- Queso Provolone100 gr.
- Pimiento asado 1 Unidad
- Panceta ahumada 6 Fetas
- Queso Cuartirolo 100 gr.
- Crepinette 2 Unidades
- Sal y Pimienta A gusto
- Para la guarnición
- Boniato con piel entero hervido 2 Unidades
- Semillas De Calabaza 50 gr.
- Almendras 30 gr.
- Sal y Pimienta A gusto
Preparación
- Abrir las Pechugas generando un bolsillo y con un martillo y papel separador afinarla agrandarla.
- Condimentar con sal, pimienta, ajo picado, perejil picado, queso
- Provolone rallado y por encima agregar tiras de pimientos asados , fetas de
- Panceta ahumada y un bastón de cuartirolo por pechuga.
- Enrollar
- Dejando bien cubierto el relleno.
- Estirar una
- Crepinette y colocar en el centro el pollo relleno.
- Envolver
- Apretando un poco, retirar el excedente y llevar a la parrilla a fuego suave
- Hasta dorar y cocinar por sus lados.
- Cortar en
- Rodajas gruesas y en sartén con oliva
- Dorar por ambos lados
- Agregar semillas de calabazas y almendras tostadas.
- Servir las Pamplonas con los boniatos y chimichurri
La Pamplona es perfecta acompañada de una ensalada rusa (ensaladilla de patatas y zanahoria) o una simple ensalada de hojas verdes para equilibrar los sabores. ¡Buen provecho!
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