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Aprende a preparar esta receta de Pamplona

By Redacción Noticias24Carabobo
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receta Pamplona

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Redacción Noticias24Carabobo
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La Pamplona es un clásico del Río de la Plata, famosa por ser un plato vistoso, delicioso y sorprendentemente fácil de preparar. Es esencialmente una manta de carne rellena que se cocina a la parrilla o al horno. Esta receta se centra en la versión de pollo, jugosa y llena de sabor.

Ingredientes

  • Pechuga 2 Unidades
  • Ajo 1 Diente
  • Perejil 2 cucharadas
  • Queso Provolone100 gr.
  • Pimiento asado 1 Unidad
  • Panceta ahumada 6 Fetas
  • Queso Cuartirolo 100 gr.
  • Crepinette 2 Unidades
  • Sal y Pimienta A gusto
  • Para la guarnición
  • Boniato con piel entero hervido 2 Unidades
  • Semillas De Calabaza 50 gr.
  • Almendras 30 gr.
  • Sal y Pimienta A gusto

Preparación

  • Abrir las Pechugas generando un bolsillo y con un martillo y papel separador afinarla agrandarla.
  • Condimentar con sal, pimienta, ajo picado, perejil picado, queso
  • Provolone rallado y por encima agregar tiras de pimientos asados , fetas de
  • Panceta ahumada y un bastón de cuartirolo por pechuga.
  • Enrollar
  • Dejando bien cubierto el relleno.
  • Estirar una
  • Crepinette y colocar en el centro el pollo relleno.
  • Envolver
  • Apretando un poco, retirar el excedente y llevar a la parrilla a fuego suave
  • Hasta dorar y cocinar por sus lados.
  • Cortar en
  • Rodajas gruesas y en sartén con oliva
  • Dorar por ambos lados
  • Agregar semillas de calabazas y almendras tostadas.
  • Servir las Pamplonas con los boniatos y chimichurri

La Pamplona es perfecta acompañada de una ensalada rusa (ensaladilla de patatas y zanahoria) o una simple ensalada de hojas verdes para equilibrar los sabores. ¡Buen provecho!

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SourceEl gourmet
ViaNoticias 24 Carabobo
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