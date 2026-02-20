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Durante la sesión ordinaria de este jueves 19 de febrero, la Asamblea Nacional dio por aprobada en unanimidad, la segunda discusión, del Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática en Venezuela. Tras la votación de los diputados presentes, el instrumento legal quedó formalmente sancionado, marcando un paso clave en la agenda legislativa del presente periodo.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció que el documento será remitido de inmediato al Ejecutivo Nacional. Para su promulgación por parte de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Este procedimiento se realiza en estricto cumplimiento del artículo 213 de la Constitución, el cual rige la formación y sanción de las leyes en el país.

Aprobada Ley de Amnistía en Venezuela

Tras la firma de la comunicación oficial en el hemiciclo, el proceso para la entrada en vigor de esta ley contempla las siguientes fases:

Promulgación: El texto debe ser recibido y firmado por la Presidencia de la República para su validez oficial.

Publicación en Gaceta: Una vez cumplido el trámite en el Ejecutivo, la ley será publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Alcance legal: El instrumento tiene como objetivo central establecer mecanismos que favorezcan la convivencia democrática, según lo discutido y aprobado por la plenaria legislativa.

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Con la sanción de esta ley, el Parlamento cierra una etapa de debates orientados a la estabilidad política del país. Remitiendo el documento final a las instancias correspondientes para su ejecución definitiva.

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