Compartir

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, anunció este jueves que, por mayoría calificada evidente, se aprueba el carácter orgánico del proyecto de reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.

Durante la plenaria, Rodríguez indicó que estas son «reformas necesarias» y explicó que el objetivo del instrumento es «permitir un aumento acelerado de la producción petrolera en el país»

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por NOTICIAS 24 CARABOBO🇻🇪 (@noticias24_carabobo_)

Por su parte, el diputado Orlando Camacho, quien presentó el proyecto de reforma, dijo que en primer lugar «se incorporan modelos exitosos de negocio que derivan de la ley constitucional antibloqueo», una norma aprobada en 2020 que buscaba la llegada de inversiones en medio de las sanciones impuestas un año antes por Estados Unidos.

Proyecto de reforma de la Ley de Hidrocarburos

Camacho afirmó que lo que se busca es «el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos», incluyendo los «contratos de participación productiva», donde la empresa operadora, subrayó, «asume la gestión integral a su propio riesgo y costo».

«En este modelo, el Estado no adquiere deudas. La retribución de las operadoras consiste en la participación porcentual sobre los volúmenes fiscalizados», indicó.

En segundo lugar, añadió, se «proponen mecanismos para garantizar la viabilidad de proyectos económicos en aquellos campos no desarrollados», donde -puntualizó- se «necesitan grandes inversiones». Sin embargo, señaló que para lograrlo es necesario contar con «alguna flexibilidad en las regalías» y mencionó la posibilidad de «rebajarlas» con el fin de «atraer a esta inversión en estos campos nuevos que no producen actualmente». En tercer lugar, planteó «aumentar las garantías jurídicas para la inversión en el sector de los hidrocarburos» como «acudir a mediación a través de mecanismos independientes para la resolución de conflictos, siempre bajo el cumplimiento de la Constitución». «Para concluir, este proyecto de reforma es un paso audaz hacia la modernización del sector energético, asegurando que el petróleo siga siendo el motor de desarrollo de nuestro país», señaló Camacho.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas