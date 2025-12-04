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La vicepresidenta ejecutiva de la República y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, informó a través de su canal de Telegram que el presidente Nicolás Maduro aprobó el Plan Integral de Explotación y Aprovechamiento del Lago de Guanoco, el cual fue presentado por el Ministerio de Hidrocarburos.

El Lago de Guanoco es conocido como el «lago de asfalto» más grande del mundo y está ubicado al sureste del estado de Sucre, en el Municipio Benítez, en la parroquia Unión, a 65 kilómetros al noreste de la ciudad de Maturín, capital del estado de Monagas.

Plan de Explotación del Lago de Guanoco

La vicepresidenta señaló que tal decisión «permitirá importantes acuerdos para la inversión nacional e internacional en el lago de asfalto más grande del mundo. El asfalto venezolano, que sirvió para pavimentar las calles de Nueva York, Washington, París, entre otros países, estará al servicio del pueblo venezolano y de los proyectos comunales, como Resuelve tu Calle y Plan Techo Comunal.

«Los recursos energéticos de Venezuela impulsan el desarrollo nacional y la felicidad del pueblo» finalizó Rodríguez.

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