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¿Sabías qué PriorityMax te permite usar CrediMax? Adquirir tus productos favoritos, de las mejores marcas y en un solo lugar, es muy fácil a través del método de pagos por cuotas, sin intereses, de MultiMax. Realiza tus compras y cancela tu deuda a plazos mientras participas por premios increíbles cada mes con la multimarca más grande de Venezuela.

PriorityMax es el club de afiliados de MultiMax, que hoy en día cuenta con más de 500 mil afiliados en todo el país. A través de este sistema, los beneficiados obtienen acceso a múltiples ventajas que no están disponibles para clientes regulares, como descuentos exclusivos, atención preferencial, sorteos mensuales y acceso a CrediMax.

“La primera vez que compras con CrediMax, accedes a nuestra categoría Classic, con la que podrás adquirir eso que tanto estabas buscando en MultiMax de una forma mucho más cómoda y fácil, sin preocuparte por los intereses. Si pagas a tiempo, podrás subir de categoría a Bronze, con la que podrás acceder a nuevos beneficios” explicó Nasar Ramadan Dagga Mujamad, CEO de MultiMax.

Categoría de CrediMax

Classic – $200 de crédito | 40% de inicial en 6 cuotas

Bronze – $300 de crédito | 40% de inicial en 6 cuotas

Silver – $400 de crédito | 30% de inicial en 8 cuotas

Gold – $500 de crédito | 20% de inicial en 8 cuotas

VIP – $600 de crédito | 20% de inicial en 10 cuotas

Platinum – $800 de crédito | 10% de inicial en 10 cuotas

Diamond – $1000 de crédito | 10% de inicial en 10 cuotas

Si formas parte de PriorityMax, descubre tu estatus de afiliado descargando la app de PriorityMax, disponible en Google Play y App Store, donde encontrarás toda la información que necesitas al alcance de tus manos.

¿Qué es CrediMax Bronze?

Si has pagado tus cuotas a tiempo, seguro ya subiste de categoría. Con CrediMax Classic, los afiliados a PriorityMax obtienen un cupo inicial de $300, con el que pueden adquirir el producto que deseen cualquier día de la semana en todas las tiendas de la multimarca a nivel nacional.

Selecciona tus artículos favoritos, y cancela desde un 40% de inicial para llevarte a casa lo último en electrodomésticos televisores, aires acondicionados, lencería, zapatos, ferretería, muebles y hogar. El resto se dividirá en 6 cómodas cuotas quincenales, sin cargos adicionales.

Mientras mejor cumplas con el pago de tus cuotas, o si realizas un pronto pago antes de los 45 días, puedes ascender de categoría y aumentar tu límite de crédito para obtener mayor flexibilidad y accesibilidad. La siguiente categoría es Silver, que otorga un cupo de $400 para compras en MultiMax, con un 30% de inicial que puedes pagar en hasta 8 cuotas.

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Pero aún puedes mejorar. Si llegas a la última categoría, CrediMax Diamond te ofrece un límite de $1000 con solo un 10% de inicial y 10 cuotas.

“Con CrediMax y PriorityMax, hemos creamos un sistema que brinda soluciones y permite a cada familia venezolana adquirir lo que necesita para mejorar su calidad de vida con las más de 400 marcas nacionales e internacionales que hacen vida en nuestras sucursales de todo el país” expresó el empresario venezolano Nasar Dagga.

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Cómo registrarse a PriorityMax

Registrarse es muy sencillo en PriorityMax, los interesados pueden hacerlo en cualquier tienda MultiMax del país o agilizar el proceso de manera digital a través de la app PriorityMax, disponible en Google Play y App Store. Entra en la aplicación y sigue las instrucciones expuestas en la pantalla. Una vez hayas completado el proceso, visita a tu sede MultiMax más cercana para recibir tu credencial.

Con tu acreditación, serás capaz de acceder a todos los privilegios que ofrece PriorityMax. La afiliación es anual y tiene un costo de $20; además, para solicitarla debes cumplir con los siguientes requisitos: ser mayor de edad, tener correo electrónico y un número de contacto.

En este sentido, el CEO de MultiMax, Nasar Dagga, recordó que beneficios de PriorityMax son de carácter personal e intransferibles, por lo que solo el usuario en la credencial puede aprovechar todas las ventajas de este club exclusivo.

Paga a tiempo y gana premios

¡CrediMax premia la puntualidad! Al cancelar tus cuotas a tiempo, o realizar un pronto pago, estás participando automáticamente por premios exclusivos en MultiMax cada mes. Accede al sorteo mensual de más de 100 productos y gana uno de los tres premios por tienda, que incluyen lavadoras, televisores, combos de electrodomésticos y mucho más.

Los ganadores del concurso se publican los primeros cinco días de cada mes a través de la cuenta de Instagram @multimax, canal de comunicaciones oficial de la multimarca en Venezuela.

Además, si pagas tus cuotas CrediMax Classic antes de que se cumplan 45 días, ganas un boleto al sorteo de un carro 0 KM cortesía de Multimax, un beneficio único que refuerza el valor de mantener un buen historial crediticio. Son dos vehículos al año, entregados de forma semestral. ¿Qué esperas para ganar con CrediMax?

¿Cómo pagar tus cuotas CrediMax?

El proceso de pago es rápido y seguro. Los clientes pueden reportar sus cuotas a través de:

La app PriorityMax .

El portal oficial: prioritymaxve.com .

Cualquier tienda física MultiMax a nivel nacional.

Una vez completado el pago, el sistema actualiza automáticamente la cuenta, habilitando nuevamente el cupo CrediMax para futuras compras.

Una experiencia exclusiva de MultiMax

Con CrediMax, MultiMax y su CEO, Nasar Ramadan Dagga reafirman su compromiso de ofrecer soluciones innovadoras que mejoran la experiencia de compra de sus clientes.

Vive la mejor experiencia de compra en cualquiera de las 45 tiendas de la multimarca más grande de Venezuela, distribuidas en los estados: Carabobo, Aragua, Miranda, Lara, Zulia, Falcón, Mérida, Táchira, Trujillo, Portuguesa, Apure, Anzoátegui, Barinas, Nueva Esparta, Sucre, Bolívar, Yaracuy y la ciudad de Caracas.

Para más información, visita el portal web www.multimax.com.ve, donde podrás encontrar la mejor innovación a precios especiales que se actualizan cada semana. Además, sigue las cuentas oficiales como @multimax en Instagram y Facebook, donde podrás enterarte al momento de todas las novedades de la multimarca más grande del país.

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