Un sujeto apuñaló a un hombre en la avenida Cedeño y fue capturado por la Policía Municipal de Valencia. Funcionarios capturaron la noche de este miércoles, a un sujeto con problemas mentales quien apuñaló a un ciudadano, en un hecho ocurrido en la Av. Cedeño entre Farriar y Boyacá de la parroquia Catedral.

Luego de recibir una denuncia a través de un vídeo que se viralizó en redes sociales, en el cual se observa a un sujeto con un arma blanca, agrediendo a un ciudadano. Efectivos policiales desplegaron un operativo de seguridad en la referida zona para dar con la captura del mismo.

Tras labores de recorridos preventivos, este miércoles, funcionarios adscritos al Servicio de Patrullaje Ciclista, lograron la captura del hombre. En momentos en que se encontraba agrediendo a otra víctima, en esta oportunidad en la Avenida Díaz Moreno de la parroquia Socorro.

La comisión de la Policía Municipal de Valencia, trasladó al agresor hasta la estación policial y el caso fue notificado al Ministerio Público para su debido proceso.

