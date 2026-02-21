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El chofer de un taxi por aplicación terminó gravemente herido, luego de que un sujeto lo apuñaló para robar su vehículo tras adquirir sus servicios en El Junquito.

Funcionarios de la División de Investigaciones de Robo de Vehículos del Cicpc detuvieron a Yonleiker Samuel López Ruiz, de 19 años de edad, tras comprobarse su responsabilidad en el asalto ocurrido en el municipio Libertador de Caracas. La captura se produjo en el kilómetro 4 de la Carretera Vieja de El Junquito, específicamente en el sector Colonia Verde, donde las comisiones policiales lograron rastrear al sospechoso.

De acuerdo con el reporte oficial, el detenido utilizaba la plataforma Yango para solicitar servicios de traslado y, una vez que los conductores llegaban al destino, los atacaba con un arma blanca para despojarlos de sus pertenencias. En este último incidente, el agresor propinó múltiples heridas a la víctima sin mediar palabras, dejándola malherida en el sitio para posteriormente huir con el vehículo y los objetos personales del trabajador, quien realizaba sus labores habituales en la parroquia El Junquito.

Robo de taxi por aplicación en El Junquito

Durante la aprehensión, efectivos lograron colectar elementos fundamentales que vinculan directamente al joven con el hecho delictivo. Entre las evidencias destacan un vehículo marca Kia, modelo Sephia, además del teléfono celular desde el cual se realizó el contacto con la víctima y el arma blanca utilizada para la agresión. Permitiendo así que el caso fuera remitido al Ministerio Público para seguir su proceso.

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