Los autocines que tuvo Valencia fueron varios, la historia de estos comenzó en Caracas, y luego se expandieron por el país. Llegó a ser una moda ir al autocine, estacionar el vehículo, colocar la corneta y ver la película en la privacidad del carro.

Estos en Valencia llegaron a tener mucha fama, algunos de ellos eran preferidos por las personas. Como hubo algunos que se quedaron en proyecto en aquellas décadas. Muy común ver en los diarios valencianos la cartelera de cines y autocines.

El pedido de comida, típico americano, con perros calientes y refrescos, eso se colocaba en la ventana del vehículo. Un servicio muy bueno, con mucho orden y las funciones iban un poco después de las siete de la noche.

Los autocines que tuvo Valencia

En la urbanización Guaparo llegó a estar el Cine Parque, este era uno de los preferidos de esa zona. Cinecar otro de los más famosos de aquellos tiempos, donde muchos valencianos vieron grandes películas.

También el Cineuto y el Auto Cine en Guataparo, el cual mantenía la pantalla en el lugar en el gran estacionamiento. Esto sumado a las grandes salas de cine que tenía la capital industrial del país.

El Movilcine fue uno de los primeros en Valencia, luego que este fuera vendido, se construyó allí la urbanización Kerdell. La gente le gustaba el concepto del autocine, el cual fue una moda en el mundo.

Otros que había

Incluso al final de la avenida Lisandro Alvarado habían montado un autocine con el fin de llevar entretenimiento en aquella zona de la ciudad. De este si no tenemos el nombre pero fue uno de los más concurridos.

El autocine Castillito el cual era promocionado en los periódicos de la época era también uno de los más concurridos. Este estaba según los datos aportados cerca de la zona de los moteles en la avenida Don Julio Centeno.

“El último que se construyó y el último en desaparecer fue el Autocinema El Trigal, situado en la Urbanización El Trigal Norte”; dice Christian Colombet en una crónica del recuerdo de estos cines.

