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El Gobierno de Aragua ejecuta un plan integral de rehabilitación en las principales arterias viales que conducen hacia el litoral del estado, con el fin de garantizar una movilidad segura y eficiente para los temporadistas durante el próximo asueto de Semana Santa.

Estas labores, coordinadas por el Ejecutivo regional, priorizan la recuperación de la capa asfáltica y la estabilización de terrenos en puntos neurálgicos para optimizar el flujo vehicular hacia las zonas turísticas de la entidad.

En el eje hacia Ocumare de la Costa de Oro, las cuadrillas especializadas ejecutan una intervención crítica que abarca desde el kilómetro 20 hasta el 27, donde se realizan labores intensivas de asfaltado y bacheo. De manera simultánea, se llevan a cabo trabajos de alta ingeniería en el kilómetro 17, los cuales comprenden maniobras de excavación, corte, terraplén y compactación para lograr la estabilización definitiva de la vía.

Estas acciones se complementan con la modernización de la seguridad vial mediante la instalación de defensas metálicas tipo Flex Beam, diseñadas estratégicamente para absorber impactos y garantizar un tránsito resguardado.

La ejecución de estas obras fue inspeccionada recientemente por el presidente de Vías de Aragua, Gerardo Rozo, y el presidente de Fundaragua, Edinson Gutiérrez, quienes constataron el avance de los trabajos. Asimismo, el plan de acción se extiende hacia la vía de Choroní y los accesos principales a los pueblos de El Playón, Cata y Cuyagua, asegurando una atención integral a los principales destinos costeros del estado.

Para complementar la seguridad de los conductores, se mantiene un despliegue de mantenimiento que incluye poda controlada y limpieza de los márgenes viales. Estas labores mejoran significativamente la visibilidad en las curvas, asegurando que las vías estén despejadas y en condiciones óptimas para el disfrute de quienes visiten la costa durante el asueto.

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