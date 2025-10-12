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Un árbol ornamental caído de aproximadamente 25 metros colapsó este sábado en la parroquia Santa Teresa, Caracas, impactando tres vehículos tipo sedán y una moto.

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El siniestro ocurrió cerca de la antigua sede de RCTV y generó congestión vehicular en la zona.

Arbol caído afectó varios vehículos en Caracas

Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Caracas, junto a Protección Civil y la Corporación del Municipio Libertador, realizaron labores de corte y despeje para liberar los vehículos y restablecer la vialidad.

La información fue dada por el Primer Comandante General del Cuerpo de Bomberos de Caracas, Pablo Antonio Palacios Salazar, comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas, en sus redes sociales.

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