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Árbol cayó en La Trigaleña causando daños leves

By Danny Valdiviezo
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Árbol cayó en La Trigaleña

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Danny Valdiviezo
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Un árbol cayó en La Trigaleña, al norte de Valencia causando solo daños leves a un vehículo color blanco que se encontraba en el lugar. El hecho fue atendido por los Bomberos de Valencia la tarde de ayer 18 de septiembre de 2025.

“El hecho ocurrió sobre un vehículo que estaba estacionado en el urbanismo pero sin dejar personas lesionadas como hechos mayores”, dijeron los bomberos de Valencia. Las personas notificaron lo ocurrido al cuerpo bomberil valenciano.

Árbol cayó en La Trigaleña

“La unidad de rescate y personal especializado se movilizó de inmediato al lugar para evaluar los daños y comenzar las labores de remoción. Utilizando herramientas de corte lograron seccionar el árbol caído y despejar la vía”, dijeron los bomberos.

Permitiendo la circulación y asegurando la zona, el árbol fue removido del lugar. “Esta acción refleja el compromiso de la institución con la seguridad de la comunidad valenciana”, comentaron los bomberos.

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SourceBomberos de Valencia
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