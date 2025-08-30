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Un árbol se precipitó dentro del Terminal de Pasajeros de Maracay, producto de los fuertes vientos registrados durante la tarde de este viernes en el municipio Girardot. En el percance una unidad de transporte público se vio afectada por la situación.

En este contexto, los transportistas y pasajeros que frecuentan el principal puerto terrestre del estado Aragua, quedaron sorprendidos por el ventarrón que ocurrió pasadas las 3:00 p.m.

Pero el pánico se presentó cuando un árbol que estaba frente al andén 3, repentinamente se desplomó debido a la ventisca, ocasionando considerables daño a una unidad de transporte de la ruta San Juan (Guárico)-Maracay.

Árbol cayó sobre un autobús en el Terminal de Maracay

Inmediatamente, los testigos y el personal encargado de las instalaciones del Terminal Central de Maracay, llamaron a los organismos de seguridad, acercándose comisiones policiales y los funcionarios de Protección Civil del municipio Girardot para atender la situación.

La Alcaldía del municipio Girardot publicó en sus redes sociales la rápida acción de los efectivos de prevención, donde inmediatamente comenzaron a podar y retirar los restos del árbol caído.

Al parecer el percance sólo dejó daños materiales, ya que las autoridades no confirmaron si hubo personas lesionadas por el incidente.

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