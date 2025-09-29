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Un árbol cayó sobre una vivienda en Yagua y no dejó personas lesionadas, solo daños estructurales. El hecho ocurrió en la calle Los Apamates en el sector San Esteban en el municipio Guacara.

Los Bomberos de Guacara llegaron al lugar hoy lunes 29 de septiembre de 2025 para atender la situación, el inmenso samán afectó la vivienda número 3 de la calle Los Apamates. Los funcionarios procedieron al retiro del inmenso tronco.

Utilizando motosierras, hachas, machetes además de cuerdas, el mismo afectó paredes y el techo de la casa. El samán de gran altura fue retirado por completo de la casa.

Árbol cayó sobre una vivienda en Yagua, ¿cuánto mide un samán?

Un samán puede medir entre 15 y 30 metros de altura, desarrollando una copa muy amplia que puede alcanzar hasta los 40 metros de diámetro en forma de paraguas natural. Su tronco es robusto, corto y con una corteza rugosa.

Características de su tamaño: Altura: Generalmente entre 15 y 25 metros, aunque algunos ejemplares pueden llegar a 30 metros.

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Diámetro de la copa: Puede extenderse hasta 40 metros, creando una sombra muy amplia. Grosor del tronco: Es un árbol de tronco corto y grueso, con un diámetro que varía pero puede ser considerable.

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