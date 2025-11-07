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Árbol de Chaguaramo cayó en El Trigal dejando solo daños materiales

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Un árbol de Chaguaramo cayó en El Trigal Norte luego de las lluvias caídas en las últimas horas en la ciudad de Valencia. Se pudo conocer que el hecho

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Un árbol de Chaguaramo cayó en El Trigal Norte luego de las lluvias caídas en las últimas horas en la ciudad de Valencia. Se pudo conocer que el hecho ocurrió en la avenida Pacífico en el urbanismo ubicado al norte de la capital carabobeña.

Al lugar llegaron funcionarios de la Alcaldía de Valencia, el árbol afectó un portón como poarte de una vivienda. Afortunadamente no hubo personas lesionadas en el lugar, como tampoco fallecidos.

Árbol de Chaguaramo cayó en El Trigal

Hace unas semanas en el mismo urbanismo reportaron la caída de un chaguaramo sobre un vehículo.

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SourcePortal Sandy Aveledo
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