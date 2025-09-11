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La arcilla blanca venezolana cumple con los estándares de calidad en el mundo, y una alianza entre la empresa Comercio Exterior de Lara y empresarios españoles le dan el respaldo; para exportar ahora a otras tierras.

Un total de 360 mil toneladas de arcilla serán llevadas al continente europeo. Ya los empresarios firmaron los acuerdos y a finales de este año salen las primeras toneladas. Esto enmarca las estrategias de Venezuela en materia de diversificar la economía.

Desde hace un par de años, en el estado Lara planificaban esta venta, ya para este año se hizo una realidad. Indicaron que este material entra en el grupo de exportaciones no petroleras de este año.

El presidente de Emcoex Lara, Juan Carlos Romero, aseveró que estas operaciones buscarán posicionar la entidad como centro de exportación para generar divisas sostenibles en el tiempo.

Arcilla blanca larense sale al exterior

En Quibor, ya se instaló un laboratorio de alta gama con el fin de poder certificar el material y garantizar su venta, como suministro además de exportación. «Esta ruta abre la puerta para que Venezuela compita en un mercado donde nunca había estado presente».

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La meta de Venezuela es desplazar a Ucrania, la cual maneja el mercado arcillero en el viejo continente. «Esta operación refleja la capacidad de Venezuela para abrir mercados alternativos en medio de las sanciones», enfatizó el presidente de Emcoex Lara.

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