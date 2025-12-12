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Este viernes 12 de diciembre de 2025 se estará realizando la actividad “Fragmentos de un Taller II” en los espacios de Cacao Cultura en Valencia, a partir de las 4:00 de la tarde. Con interesantes exponentes.

Víctor Manuel Pinto, jefe del Área Funcional de Artes Literarias de la Dirección Central de Cultura de la Universidad de Carabobo; informó que Yanet Velásquez, Grecia Pinto, Martha Parra, Liliana Camaray y Filippo Minieri compartirán partes de sus trabajos.

Como de sus experiencias en este recital. Destacó que los protagonistas de esta edición son participantes del taller Poesía. El cual dicta esta dependencia y está estructurado en tres módulos.

Área Funcional de Artes Literarias de la UC realizará recital “Fragmentos de un Taller II”

En los cuales se abordan tópicos concernientes a la creación literaria desde varios puntos de vista. También incluye temas sobre este género en Venezuela, su historia, movimientos, postulados, teoría y creación. “En cada unidad la escritura está presente”.

Explicó que el nombre del evento es el título de un libro del autor Reynado Pérez Só, publicado en la década de los 90 por la editorial Amazonia. Este texto contiene más de 100 fragmentos, en los cuales se aconseja a los nuevos poetas el camino a seguir en este mundo de la creación literaria.

Esta publicación fue utilizada durante las sesiones a lo largo de estos meses. Con esta actividad, también buscan rendir un homenaje al ganador del Premio Nacional de Literatura, quien fue el fundador de los talleres de letras en la UC en el año 1976.

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