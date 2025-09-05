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Argentina fue superior ante la Vinotinto, un 3×0 le bastó a los argentinos para despedir a Lionel Messi en el Monumental de Núñez en Buenos Aires la noche del jueves. Venezuela atacó un poco al final pero sin cristalizar un tanto.

El puesto en el repechaje se mantiene para los criollos teniendo en cuenta que Bolivia no pudo con Colombia en el estadio de Barranquilla y cayó también por un 3×0. Los argentinos tuvieron dos goles de Messi, uno a los 39 y otro al minuto 80.

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Mientras que Lautaro Martínez colocó el segundo gol al minuto 75, ante un llenazo el jueves 4 de septiembre de 2025. En otros resultados, Brasil venció a Chile 3×0, Paraguay y Ecuador empataron a cero goles. Uruguay dio cuenta de Perú 3×0.

Argentina fue superior ante la Vinotinto, el próximo 9 de septiembre se decidirá todo

El próximo 9 de septiembre será una jornada donde se va a decidir todo, Venezuela se medirá a Colombia en el Monumental de Maturín. La selección boliviana irá contra Brasil en el estadio El Alto en Bolivia.

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