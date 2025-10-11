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La Selección argentina venció 1-0 a Venezuela en el primer amistoso de su gira por Estados Unidos, la noche este viernes 10 de octubre de 2025 en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos.

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La Selección criolla inició su nuevo ciclo bajo la dirección técnica interina de Oswaldo Vizcarrondo, sin embargo, cayó por la mínima diferencia ante la poderosa selección de Argentina en dicho partido.

Argentina vs. Venezuela un enfrentamiento amistoso en Miami

El único gol del encuentro fue convertido por Giovani Lo Celso, en un duelo más disputado de lo esperado. Lionel Messi, ausente por precaución, observó el partido desde un palco.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni mostró algunos pasajes de buen juego, pero también sufrió ante una Vinotinto con nombres renovados, que dejó una buena imagen pese a quedar fuera del Mundial 2026.

La diferencia estuvo en la eficacia: la Selección argentina aprovechó una de las pocas claras que generó, mientras que el arquero José Contreras evitó una derrota más amplia con varias intervenciones destacadas.

El campeón del mundo cerrará la fecha FIFA el próximo martes frente a Puerto Rico, en el Chase Stadium de Florida, con horario aún por confirmar.

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